Мэрия Новосибирска ищет инвесторов на установку 12 новых остановок

Инвестор должен изготовить и установить по городу 12 остановок и павильоны дорожного сервиса.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мэрия Новосибирска объявили инвестиционный конкурс на создание и размещение 12 остановочных павильонов. Прием заявок начинается с сегодняшнего дня, с 30 декабря. Завершиться прием заявок 2 февраля.
— В рамках одного инвестиционного договора предполагается создание и размещение за счет собственных или же привлеченных средств победившего в конкурсе инвестора остановочных навесов, количество которых определяется по результатам конкурса. Кроме того, инвестор должен будет возвести павильон дорожного сервиса рядом с остановкой, — рассказали в мэрии.
Количество инвестиций и остановок, а также сроки их размещения определяться по итогу конкурса. Когда остановки и павильоны дорожного сервиса будут установлены, то первые отойдут в муниципальную собственность, вторые же — в собственность инвестора.
В рамках конкурса павильоны дорожного сервиса разместятся в пределах следующих остановочных пунктов:
- «Областная больница» по адресному ориентиру: ул. Немировича-Данченко,126;
- «Ул. Народная» по адресному ориентиру: ул. Танковая, 41;
- «Ул. Свечникова» по адресному ориентиру: ул. Тюленина, 14;
- «Колледж электромеханический» по адресному ориентиру: ул. Первомайская, 210;
- «Завод Торгового оборудования» по адресному ориентиру: ул. Большевистская, 151;
- «ПКиО «Березовая роща» по адресному ориентиру: ул. Гоголя, 180а (киоск);
- «Ул. Гребенщикова» по адресному ориентиру: ул. Гребенщикова, 11;
- «Радиоколледж» по адресному ориентиру: проспект Дзержинского, 26;
- «Стадион «Сибирь» по адресному ориентиру: ул. Богдана Хмельницкого, 19, к.1 (киоск);
- «Молодежная» по адресному ориентиру: ул. Бориса Богаткова, 163/9;
- «Проспект Строителей» по адресному ориентиру: Проспект Строителей (нечетная сторона);
- «ГУМ «Россия» по адресному ориентиру: ул. Ватутина, 28.
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