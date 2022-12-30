Рядовой и ефрейтор из Новосибирской области получили медали за отвагу и боевые отличия на СВО

В Новосибирской области двое военнослужащих получили награды за подвиги на спецоперации. Фото: Администрация Куйбышевского района.

Подвиги военнослужащих из Куйбышевского района на спецоперации отметили наградами от президента и Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Куйбышевского района.

Ефрейтор Максим Окунев и рядовой Никита Дубгорн несут службу в исправительной колонии ГУФСИН. В зоне СВО они выполняли боевые задачи в одном батальоне.

– С начала проведения специальной военной операции оба бойца участвовали в боевых действиях. В составе своего батальона находились на Черниговском, Луганском и Донецком направлениях, – рассказали в администрации.

Медали «За отвагу» и «За боевые отличия» героям вручили глава района и военный комиссар города. Родителей бойцов наградили благодарственными письмами от главы района.

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