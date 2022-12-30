Мэрия Новосибирска выплатит владельцу мотоцикла BMW компенсацию в 240 тысяч рублей за ремонт после аварии

Байкер отсудил у мэрии свыше 240 тысяч за сломанные колеса мотоцикла. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия Новосибирска выплатит компенсацию в размере 240 тысяч рублей владельцу мотоцикла BMW, который повредил транспорт на улице Большевистской. В аварии пострадали диски и шины обоих колес железного коня. В документах Арбитражного суда отмечается, что в момент ДТП знаков на дороге не было.

– По ходу движения в районе дома № 1 по улице Большевистская произошел наезд на препятствие в виде выбоины в дорожном полотне в районе соединительного шва виадука, размеры которой составляли в длину 1 метр, ширину 1,40 метра, высоту 0,07 метра, что значительно превышало предельно допустимые размеры дефектов дорожного покрытия, – указано в материалах дела.

За ремонт мужчина заплатил около 192 тысяч рублей. Вместе с госпошлинами, услугами адвоката и оценкой повреждений сумма компенсации оказалась больше – свыше 240 тысяч рублей.

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