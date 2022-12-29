В Бийске 15-летний подросток ушел из дома и пропал

Подросток пропал 16 декабря. Фото: МВД по Алтайскому краю
В Бийске пропал 15-летний подросток. О его местонахождении ничего неизвестно с 16 декабря. Полицейские начали рассылать ориентировку на пропавшего.
По сообщению «Толк» со ссылкой на МВД по Алтайскому краю, подросток ушел из дома и пропал.
В день пропажи подросток был одет в пуховик бежевого цвета, вязаную шапку темно-синего цвета, черные джинсы, черные кроссовки. С собой у него была поясная сумка черного цвета.
Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, позвонить по телефонам в Бийске: 8-(3854)-394-184, 8-(3854)-394-010, 102.
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