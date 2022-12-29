В Новосибирской области полицейские спасли детей из пожара

В рабочем поселке Краснообск Новосибирской области полицейские эвакуировали людей из загоревшегося дома культуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рабочем поселке Краснообск Новосибирской области полицейские эвакуировали людей из загоревшегося дома культуры. Инцидент случился 2 декабря. Полицейские патрулировали территорию, когда заметили в одном из зданий дым.

— Полицейские зашли внутрь, где увидели сильное задымление на первом этаже, предположительно из подвала. Они сообщили о пожаре в дежурную часть. Узнав, что в здании объекта культуры проходят детские мероприятия, на котором находятся дети, их родители и преподаватели, — пояснили в областном МВД.

Полицейские решили, что люди могли не услышать пожарную сигнализацию, и эвакуировали людей.

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