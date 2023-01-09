В Новосибирске прокуратура закрыла нелегальный дом престарелых в частном секторе

Вместо больничных коек в пансионате стояли кровати
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске прокуратура закрыла нелегальный пансионат для престарелых за несколько месяцев до трагедии в Кемерово. Проверка выявила нарушения пожарной безопасности в двухэтажном коттедже на улице Хоккейная.
- Два месяца назад была проведена проверка. Собственники здания незаконно передали объект капитального строительства для коммерческой деятельности. Организаторы в нарушение всех норм незаконно организовали в здании пансионат для пребывания пожилых людей и оказания им социальных услуг и медицинской деятельности без лицензии. Были выявлены 14 нарушений требований пожарной безопасности. 31 октября прокурором Калининского района был подан иск к организации, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Виолетта Вельш.
На сайте учреждения сказано, что проживание в пансионате стоит от 800 рублей в сутки – на больничной койке с тумбочкой. Однако кассовых чеков никто не выдавал, а работа пансионата велась в нарушение санитарных требований.
- Два дня назад мы выезжали с очередной проверкой, на данный момент пансионат не функционирует. Бывших постояльцев забрали родственники, – сообщила помощник прокурора Виолетта Вельш.
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