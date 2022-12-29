«Закрыли в кабинете на три часа»: двоечников не пустили на новогоднюю дискотеку в сельской школе под Новосибирском

В Новосибирской области двоечников не пустили на новогоднюю дискотеку в школе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школе № 2 в поселке Колывань под Новосибирском произошел скандал: учеников с плохой успеваемостью якобы заперли в классе на три часа и не пустили на ёлку. Инцидент произошел вечером 28 декабря. Обсуждение развернулось в комментариях паблика «Типичная Колывань» в социальной сети «ВКонтакте».

– Двоечников закрыли в кабинете, как я поняла, на три часа, и не пустили на ёлку. Никто их не выпускал вообще в принципе все эти три часа из кабинета, – заявила одна из подписчиц группы.

Следом посыпались комментарии о том, что если бы двоечников не закрыли в классе, то они бы «всё разрушили». Другие подписчики обвиняли учителей и школу в незаконном лишении свободы.

Ученица колыванской школы № 2 анонимно объяснила КП-Новосибирск, что произошло на самом деле.

– Администрация школы запретила им идти на дискотеку, потому что они двоечники. Как нам сказал учитель, это дискотека для тех, у кого в четверти пятерки, четверки и тройки, как поощрение. Не пустили двух учеников 7а класса, ещё двух учеников 7б и одного из 5а. Двери закрыли, чтобы они не зашли, – рассказала КП-Новосибирск ученица.

По ее словам, мальчишек оставили в отдельном кабинете из-за поведения, и чтоб они не испортили дискотеку.

– Никого не запирали, тем более на 3 часа, так как дискотека длилась 1 час 10 минут. Всегда не допускали детей, у которых стоит 2. И тех, кто разносит школу. Разве нормально прыгать по столам в столовой, особенно, когда дети сидят рядом и едят? Нормально на крыльце школы кидать петарды в девочек? Покрывать матом учителей? Если бы этих детей допустили, от ёлки бы ничего не осталось, всем бы испортили настроение, – уточнила другая школьница.

Директор школы Анна Фаламеева рассказала свою версию событий. По ее словам, на дискотеку пускали всех по желанию. Она закончилась на час раньше, но учеников никто не закрывал в классе, и тем более не выгонял из школы.

–Дети сидели в кабинете, пили чай с классными руководителями. Кто-то на дискотеку ушел, а кто-то остался. Никто их не выгонял и не запирал, школу не закрывали. Написали так, потому что есть всякие несогласные, недовольные. Я сейчас с классными руководителями веду разбирательства. Вход на дискотеку был свободный, те, кто не хотел на ёлку – пили чай, – заявила в беседе с КП-Новосибирск директор.

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