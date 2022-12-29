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НовостиОбщество29 декабря 2022 9:46

Ученый НГТУ рассказала о риске доедания новогодних салатов после праздника

По словам эксперта, блюда портятся после 12 часов хранения
Надежда КАСЬЯНОВА
Новогодние салаты портятся после 12 часов хранения.

Новогодние салаты портятся после 12 часов хранения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученый Новосибирского государственного технического университета рассказала о рисках доедания новогодних салатов после праздника. По словам эксперта, срок годности таких блюд не превышает 12 часов. Если же доедать салаты позже этого времени, то можно отравиться.

— Комнатная температура — самая благоприятная для размножения микроорганизмов, соответственно, не стоит больше двух часов держать блюда на столе. По санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям хранения пищевых продуктов срок годности салатов с заправками с добавлением мяса, птицы, рыбы и копченостей — 12 часов при температуре холодильника, — рассказала сотрудница кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ НЭТИ Инна Рыбакольникова.

По ее словам, если регулярно есть продукты с истекшим сроком годности, то могут развиться заболевания ЖКТ. Худшее, что может случиться после пары вилок несвежего салата — тяжелое отравление.

Рыбакольникова пояснила, что у горячих продуктов следует поддерживать температуру выше 60 градусов, а вот холодные лучше убрать в холодильник и на стол выставлять порционно, а не все блюдо целиком.

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