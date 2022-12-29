Ученый НГТУ рассказала о риске доедания новогодних салатов после праздника

Новогодние салаты портятся после 12 часов хранения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученый Новосибирского государственного технического университета рассказала о рисках доедания новогодних салатов после праздника. По словам эксперта, срок годности таких блюд не превышает 12 часов. Если же доедать салаты позже этого времени, то можно отравиться.

— Комнатная температура — самая благоприятная для размножения микроорганизмов, соответственно, не стоит больше двух часов держать блюда на столе. По санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям хранения пищевых продуктов срок годности салатов с заправками с добавлением мяса, птицы, рыбы и копченостей — 12 часов при температуре холодильника, — рассказала сотрудница кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ НЭТИ Инна Рыбакольникова.

По ее словам, если регулярно есть продукты с истекшим сроком годности, то могут развиться заболевания ЖКТ. Худшее, что может случиться после пары вилок несвежего салата — тяжелое отравление.

Рыбакольникова пояснила, что у горячих продуктов следует поддерживать температуру выше 60 градусов, а вот холодные лучше убрать в холодильник и на стол выставлять порционно, а не все блюдо целиком.

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