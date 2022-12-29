В Новосибирской области ракетные системы С-400 отразили атаку беспилотников

В учениях участвовали 50 военнослужащих и 10 единиц техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На полигоне в Новосибирской области прошли учения противовоздушной обороны. Зенитные ракетные систем С-400 «Триумф» уничтожили условного противника — беспилотников.

— Дежурная группа выявила беспилотников, которые направлялись к местам дислокации воинских частей. Расчеты зенитных ракетных систем С-400, получив данные, отработали захват, сопровождение и уничтожение целей. Пуски ракет на дистанции свыше 100 километров были сымитированы электронным способом, — пояснили в пресс-службе ЦВО.

Прикрывали позиции войск от атаки беспилотников зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Всего в учениях были задействованы 50 человек военнослужащих и более 10 единиц военной техники.

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