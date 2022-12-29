Пенсионеры получили 13-ю пенсию 29 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирские пенсионеры получили пенсию 29 декабря. Речь идет только о тех пожилых людях, которым начисления поступали на счет 11 числа.

— 29 декабря деньги будут перечислены в банки, однако зачисление на счет пенсионера потребует некоторого времени, но не более одного дня после поступления средств в банк, — пояснили в региональном отделении ПФР.

В пенсионном фонде добавили, что пенсию люди получат в новом размере, поскольку она уже будет проиндексирована. Происходит ежегодная индексация с 1 января.

Также в ПФР отметили, что социальная доплата к пенсии пройдет в январе по графику. Это же касается доставки пенсии через почту.

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