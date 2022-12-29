136 жителей Новосибирской области лишили родительских прав в 2022 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области в 2022 году 136 человек лишили родительских прав. Об этом КП-Новосибирск рассказала старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних НСО Олеся Булавкина.

– на 1 декабря 2022 году у нас 773 ребенка, которые остались без попечения родителей. 136 родителей были лишены родительских прав и 69 ограничены. К сожалению, только 21 ребенка вернули в семьи в связи с тем, что родители восстановились в правах, пояснили КП-Новосибирск представитель прокуратуры.

По словам Олеси Булавкиной, лишение родительских прав – крайняя мера. Органы профилактики нацелены на сохранение кровной семьи. Она уточнила, что любому ребенку лучше с родными родителями. Однако, когда ситуация выходит за рамки закона, компетентным органам приходится вмешиваться и отбирать детей. Помещать их в спецучреждения. Случаи лишения предусмотрены статьей 65 Семейного кодекса РФ. Это уклонение от выполнения родительских обязанностей, в том числе уклонение от уплаты алиментов, жестокое обращение с детьми, зависимость от наркотиков или алкоголя у родителей и т.д.

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