В Новосибирской области выросло число преступлений, совершенных подростками. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Раскрыто число преступлений, которые совершили несовершеннолетние в 2022 году в Новосибирской области. Итоги подвели за 11 месяцев текущего года.

– За 11 месяцев 2022 года у нас 705 несовершеннолетних совершили 778 преступлений. В прошлом году их было 773. Рост составляет 0,6 %. То есть практически одинаково, – сообщила КП-Новосибирск старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних НСО Олеся Булавкина.

По словам спикера, в основном речь идет о преступлениях имущественного характера.

– Несовершеннолетние совершили в 2022 году 485 краж, это на 0,6% больше, чем в прошлом году. 51 грабеж. На 23% меньше, чем в 2021. 15 разбоев, это на 12% меньше, чем в прошлом году. 83 угона. Это на 22% больше в сравнении с 2021 годом, – добавила Олеся Булавкина.

По словам представителя прокуратуры, в 2022 году подростки совершили 2 умышленных убийства. Это на 2 меньше, чем в прошлом году. Кроме того, выявлено 7 фактов причинения тяжкого вреда здоровью. В прошлом году их было столько же.

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