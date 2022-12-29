В Новосибирске на Большевистской после аварии перевернулась легковушка. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 29 декабря, на Большевистской улице в Новосибирске произошло жесткое ДТП. Там в результате столкновения двух машин вылетела в кювет и перевернулась легковушка.

– На Большевистской произошло ДТП с участием универсала Nissan Wingroad и хэтчбека Mazda Demio, который перевернулся на крышу, – написали в группе «АСТ-54».

На месте ДТП работает экипаж ДПС. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.

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