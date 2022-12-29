В Новосибирске на Большевистской после аварии перевернулась легковушка. Фото: "АСТ-54".
В четверг, 29 декабря, на Большевистской улице в Новосибирске произошло жесткое ДТП. Там в результате столкновения двух машин вылетела в кювет и перевернулась легковушка.
– На Большевистской произошло ДТП с участием универсала Nissan Wingroad и хэтчбека Mazda Demio, который перевернулся на крышу, – написали в группе «АСТ-54».
На месте ДТП работает экипаж ДПС. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер