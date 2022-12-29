Россельхознадзор подарил паука с пультом на Новый год 6-летнему мальчику из Новосибирска

Россельхознадзор исполнил новогоднее желание ребенка и подарил ему паука.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Представитель Россельхознадзора подарил радиоуправляемого паука дошкольнику Светославу из Новосибирска. Ведомство дарит новогодние подарки детям в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.
Дети пишут свои пожелания, а затем они появляются на сайте акции в ёлочных шарах. Представители власти и различных ведомств «открывают» шары и исполняют мечты детей и подростков, как Дед Мороз.
– Предновогодняя мечта Светослава – радиоуправляемый паук – сбылась 15 декабря, когда представитель ведомства вручил заветную коробку с развивающей игрушкой, – рассказали в Россельхознадзоре.
Ребенку паук нужен не для того, чтобы пугать родителей, а чтобы попрактиковаться перед школой, осваивая технические возможности робо-игрушки.
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