Россельхознадзор подарил паука с пультом на Новый год 6-летнему мальчику из Новосибирска

Россельхознадзор исполнил новогоднее желание ребенка и подарил ему паука. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представитель Россельхознадзора подарил радиоуправляемого паука дошкольнику Светославу из Новосибирска. Ведомство дарит новогодние подарки детям в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

Дети пишут свои пожелания, а затем они появляются на сайте акции в ёлочных шарах. Представители власти и различных ведомств «открывают» шары и исполняют мечты детей и подростков, как Дед Мороз.

– Предновогодняя мечта Светослава – радиоуправляемый паук – сбылась 15 декабря, когда представитель ведомства вручил заветную коробку с развивающей игрушкой, – рассказали в Россельхознадзоре.

Ребенку паук нужен не для того, чтобы пугать родителей, а чтобы попрактиковаться перед школой, осваивая технические возможности робо-игрушки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber