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НовостиОбщество29 декабря 2022 3:04

Россельхознадзор подарил паука с пультом на Новый год 6-летнему мальчику из Новосибирска

Ребенок сам попросил такой подарок
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Россельхознадзор исполнил новогоднее желание ребенка и подарил ему паука.

Россельхознадзор исполнил новогоднее желание ребенка и подарил ему паука.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представитель Россельхознадзора подарил радиоуправляемого паука дошкольнику Светославу из Новосибирска. Ведомство дарит новогодние подарки детям в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

Дети пишут свои пожелания, а затем они появляются на сайте акции в ёлочных шарах. Представители власти и различных ведомств «открывают» шары и исполняют мечты детей и подростков, как Дед Мороз.

– Предновогодняя мечта Светослава – радиоуправляемый паук – сбылась 15 декабря, когда представитель ведомства вручил заветную коробку с развивающей игрушкой, – рассказали в Россельхознадзоре.

Ребенку паук нужен не для того, чтобы пугать родителей, а чтобы попрактиковаться перед школой, осваивая технические возможности робо-игрушки.

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