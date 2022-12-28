«Это Эверест из мусора»: новосибирцы жалуются на горы отходов во дворе дома на Дуси Ковальчук

Новосибирцы жалуются на горы мусора у себя во дворе. Фото: читатели КП-Новосибирск

Жители дома на улице Дуси Ковальчук, 238 в Новосибирске жалуются на возникшую во дворе кучу мусора. По словам людей, контейнеров для отходов около дома недостаточно по сравнению с количеством жильцов. Кроме того — мусор вывозят редко.

— На наш огромный дом в 12 подъездов по 19 этажей каждый у нас стоит только четыре мусорных контейнера. Переполняются они за пару часов, а потом начинает расти настоящий «Эверест» из мусора, — рассказали КП-Новосибирск жители дома.

По словам людей, тянется вся эта история еще с августа. Вывозить мусор вовремя тоже не удается.

— В начале лета нам обещали обустроить благоустроенную площадку с большими баками, и возможностью подъезда для мусоровозов. В итоге за три месяца мы и получили эти четыре бака. Мусоровозы от городской службы, которой мы, кстати, платим за вывоз, подъехать к нам не могут. Наша управляющая компания мусор вывозит, но не понятно — куда? Мы просто боимся думать о том, что будет, когда наступит лето и вся эта куча начнет вонять и собирать вокруг себя мух, — говорят новосибирцы.

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