Из Новосибирска в Татарск 1 января запустят прямую электричку

Прямая электричка до Татарска начнет курсировать с 1 января. Фото: правительство НСО

Из Новосибирска в Татарск 1 января 2023 года запустят прямую электричку. Курсировать она будет ежедневно, длительность поездки составит около 6,5 часов.

— Отправление электрички из Новосибирска будет в 13:25, прибытие в Татарск —19:51. В обратном направлении отправление в 08:20, прибытие — в 14:38, — сообщили в региональном правительстве.

Курсировать по маршруты будут новые электропоезда ЭП-2Д, оборудованные биотуалетами, системой кондиционирования воздуха и видеонаблюдением. Головные вагоны этих поездов также оборудованы подъёмниками и креплениями для инвалидных колясок.

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