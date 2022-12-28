В Новосибирске на Ельцовской сдали долгострой на 140 семей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске сдали долгострой на улице Ельцовской. Ключи от долгожданных квартир получили 140 семей. По данным Минстроя региона, это 7-й за год проблемный объект в области, который все же ввели в эксплуатацию.
– Строительство 140-квартирного дома в началось еще в 2018 году. Но застройщик – МУП г. Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» – неоднократно сдвигал сроки сдачи дома, – уточнили в телеграм-канале правительства НСО.
Известно, что довести дом до ума и сдать его удалось после того, как власти приняли комплекс мер.
По словам Алексея Колмакова, министра строительства Новосибирской области, в регионе действует широкий спектр механизмов, направленный на достройку проблемных домов. Он включает в себя МИПы, субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям, а также благоустройство территории и установку лифтов. Кроме того, такие объекты в НСО достраивают с помощью Фонда развития территорий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер