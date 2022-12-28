Врач-эндокринолог из Новосибирска рассказала, как избежать похмелья после Нового года

Врач из Новосибирска дала советы, как не пьянеть и избежать похмелья в Новый год. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти каждый новогодний стол не обходится без алкоголя. Как не пьянеть всю ночь и наутро проснуться свежим и бодрым, рассказала врач-эндокринолог, диабетолог сети новосибирских клиник Юлия Барухина.

Врач советует принять рюмку крепкого алкоголя и перекусить за два-три часа до начала застолья, чтобы запустить процессы расщепления. Пить растительное масло для обволакивания желудка, напротив, не стоит: лучше, чтобы на столе была жирная пища – мясо, рыба, авокадо. Хорошо повлияет и порция клетчатки для энергии – тарелка отварной крупы и овощей. После этого лучше пить медленно – по бокалу в час.

Желательно весь вечер пить только один вид спиртного, при этом исключить газированные напитки и не запивать алкоголем десерты. В перерывах между тостами пить побольше воды. Не опьянеть за весь вечер помогут танцы или другие активные занятия – так организм будет быстрее расщеплять спирт.

– Алкоголь лучше всего быстро проглатывать. Чем дольше вы будете держать его во рту, тем быстрее наступает всасывание через слизистые оболочки ротовой полости, – объяснила Юлия Барухина.

Наутро главное как можно скорее вывести из организма ацетальдегид – яд из этанола и уксусной кислоты. Для этого нужно хорошо выспаться и пить как можно больше безалкогольной жидкости, кроме крепкого чая и кофе.

От головной боли помогут аспирин и кардиомагнил, а от тошноты – сорбенты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber