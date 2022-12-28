В Новосибирской области изменят расписание четырех электричек перед Новым годом

В Новосибирской области изменили расписание электропоездов в предновогодние дни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области поменяли расписание некоторых электричек, чтобы упростить передвижение жителей под Новый год. Об этом сообщили на сайте АО «Экспресс-пригород».

29, 30 и 31 декабря поезд из Новосибирска до станции Чулымская будет курсировать до станции Барабинск. Со станции Новосибирск-Главный отправится в 13:25.

Кроме того, три предновогодних дня электричка из Барабинска на станцию Татарская будет отправляться в 17:40, на 4 минуты позже расписания.

Поезд из Новосибирска в Коченево, обычно курсирующий по будням, отправится в субботу, 31 декабря, в 15:07. В тот же день отправление обратным маршрутом по расписанию планируется на 17:38.

С 1 января следующего года начинают ежедневно курсировать две прямые электрички до Татарска. Отправление от станции Новосибирск-Главный до станции Татарская – в 13:25, обратный маршрут – в 8:20.

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