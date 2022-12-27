Врач-терапевт предупредила об опасности прогулок в новогоднюю ночь в легкой одежде

Врач-терапевт Анастасия Московченко предупредила об опасности прогулок в новогоднюю ночь в легкой одежде. Фото: Никита МАНЬКО

Врач-терапевт Анастасия Московченко предупредила об опасности прогулок в новогоднюю ночь в легкой одежде. По ее словам, такая непредусмотрительность может привести к простуде, общему переохлаждению организма или даже обморожению. Особенно в том случае, если человек пил алкоголь — он дает обманчивое ощущение тепла.

— Надо помнить, что новогодняя ночь хоть и праздничная, это не отменяет того, что это зимняя ночь, на улице отрицательные температуры, холодно. При употреблении спиртного происходит расширение сосудов, и человек чувствует приятный прилив тепла, что дает обманчивое ощущение, что море по колено, что на улице не так холодно, но мороз все равно свое дело делает, — пояснила врач изданию NEWS.ru.

Медик порекомендовала одеваться по погоде и лучше — в несколько слоев. Обязательно носить шапку, шарф, перчатки или варежки.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что на Новый год синоптики обещают новосибирцам пасмурную погоду и снегопад. А ночью температура может опуститься вплоть до −28 градусов.

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