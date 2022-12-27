В Новосибирской области женщина притворилась мертвой, чтобы спастись от убийцы

В Новосибирской области женщина притворилась мертвой, чтобы спастись от своего убийцы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области женщина притворилась мертвой, чтобы спастись от своего убийцы. Драма разыгралась в Карасукском районе в конце декабря.

— 22 числа 44-летний местный житель, будучи пьяным, около животноводческого комплекса в одном из сел района, поссорился со своей 39-летней знакомой и стал избивать ее руками и ногами. Испугавшись за свою жизнь, женщина задержала дыхание и притворилась мертвой, — рассказали в областном Следственном комитете. — Убедившись, что потерпевшая не подает признаков жизни, подозреваемый закидал ее снегом и кустами растений, после чего с места преступления скрылся.

Пострадавшую вскоре нашли сотрудники комплекса и вызвали скорую. Сейчас она находится в больнице.

Напавшего на нее мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

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