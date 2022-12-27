В зоне СВО погиб 40-летний военный из Новосибирской области

С Иваном Мишуровым простились 27 декабря. Фото: администрация Черепановского района
В зоне СВО погиб военный из Черепановского района Новосибирской области Иван Мишуров. Мужчине было 40 лет.
— Защищая мирное население от жестокости и несправедливости украинских националистов, он показал настоящий пример отваги и стойкости. Гибель Ивана Александровича — это наша общая утрата и общая боль, — сообщили в администрации Черепановского района.
Прощание с Иваном состоялось сегодня, 27 декабря.
Напомним, что в бердской школе открыли мемориальные доски в честь военнослужащих, погибших в зоне СВО. В ее коридорах разместили фотографии подполковника запаса Егора Мелешенко, капитан запаса Владимира Дегтяренко, капитана Дмитрия Пака и майора полиции Максима Дайбова.
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