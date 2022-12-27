В Новосибирске с 1 января 2023 года вырастет оплата детского сада

С 1 января родители начнут платить за детсад больше.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В новосибирских детсадах с 1 января 2023 года увеличится оплата. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.
Из документа следует, что с 1 января один день в детсаду для ребенка до трех лет будет стоить 135 рублей, вместо 115 рублей. А для детей от трех лет – 163 рубля вместо 135 рублей.
Малоимущие и многодетные семьи также станут платить больше за прибывание ребенка в детсаду. Новый тариф составит 67,5 рубля в день за ребенка до трех лет и 81,5 рубля в день за ребенка от трех лет.
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