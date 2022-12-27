Она сказала «да»: новосибирец сделал предложение артистке балета на сцене

Парень сделал предложение на глазах у всех зрителей. Фото: предоставлено Аллой Сковородиной.

Новосибирец сделал предложение своей возлюбленной артистке балета на концерте перед целым залом зрителей. Это произошло 1 декабря на фестивале «Царица песня», рассказала КП-Новосибирск одна из зрителей Алла Сковородина.

В Доме Ученых проходил концерт с участием коллектива Сибирского хора, и после очередного номера на сцену поднялся мужчина с огромным букетом красных роз.

Теперь артистка с возлюбленным планируют свадьбу. Фото: предоставлено Аллой Сковородиной.

Парень вручил цветы одной из танцовщиц и предложил ей стать его женой. Зал взорвался аплодисментами, зрители были в восторге.

– Предложение сделали артистке балета Государственного академического Сибирского русского народного хора Алене Клепиковой, – рассказала КП-Новосибирск начальник PR-отдела Сибирского хора Ирина Василевская.

Девушка согласилась. 25 марта 2023 года влюбленные сыграют свадьбу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber