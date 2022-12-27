В новосибирском магазине пьяный воришка уснул прямо у ног гэбээровцев

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

26 декабря в 8:01 40-летний мужчина в числе первых покупателей зашёл в супермаркет на ул. Плановая. Воспользовавшись тем, что торговое учреждение только начало свою работу и не все продавцы были на рабочих местах, мужчина беспрепятственно взял с витрины пакет растворимого кофе весом 250 грамм и убежал, задержать его охраннику не удалось.

А вот в 11:41, увидев, что тот же мужчина снова пришёл в магазин, охранник сразу же нажал тревожную кнопку и вызвал группу быстрого реагирования.

Бойцы ГБР задержали воришку в момент, когда он покидал магазин, не заплатив за два баллончика дезодоранта, попросту говоря, украв их.

Отрицать причастность к кражам задержанный не стал. Рассказал, как на духу, что ему 40 лет, что является уроженцем с. Баган Новосибирской области, а в городе живет на съёмной квартире, и что работает на очистке дорог от снега. Украденный утром кофе он уже продал на микрорынке неизвестному мужчине. На вырученные деньги купил чекушку водки и выпил её. Похмелившись, снова отправился в магазин, чтобы украсть там что-нибудь ещё, но был задержан.

Закончив рассказ, мужчина лёг на пол буквально у ног бойцов ГБР и тут же крепко заснул. В 14:27 гвардейцы передали задержанного подъехавшему наряду полиции.

Всего за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в г. Новосибирске было пресечено восемь попыток хищений чужого имущества.