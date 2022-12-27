В Центральном парке Новосибирска проведут фестиваль снежных скульптур

Ежегодный фестиваль снежных скульптур в Новосибирске стартует 4 января. Фото: Мария АРИСТАРХОВА.

В Новосибирске фестиваль снежных скульптур пройдет в Центральном парке с 4 января. 8 января 2023 года подведут итоги конкурса, а посмотреть на работы талантливых новосибирцев можно будет до 25 января. Об этом в ходе аппаратного совещания во вторник, 27 декабря, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

– С 4 по 25 января на территории Центрального парка пройдет 23-й Сибирский фестиваль «Выставка снежных скульптур», который Центральный округ делает каждый год, – рассказала вице-мэр.

Кроме того, в Новосибирске со 2 января откроют фестиваль снежных баб. 3 января новосибирцы нарядят снежные чудо-сани, 4 января устроят снежные баталии, 5 января отметят день снежного валенка, а 6 января зажгут на снежной дискотеке.

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