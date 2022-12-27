Полицейский из Новосибирска в отпуске заставил жителя Красноярска устроить поджог

Сотрудник полиции из Новосибирска заставил красноярца поджечь кафе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Красноярске задержали старшего сержанта полиции, сотрудника линейного подразделения УТ МВД России по СФО. Его подозревают в организации поджога местного заведения. Источник КП-Новосибирск сообщил, что правоохранитель работает в Новосибирске, а в Красноярск приехал в отпуск.

Как уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, сообщение в дежурную часть поступило 19 декабря. Пожар не разгорелся – охранник заметил дым и быстро потушил пламя.

Вскоре полицейские задержали 38-летнего местного жителя, который сознался, что объект попросили поджечь его знакомые. Они дали ему канистру с бензином и указали цель.

– В ходе дальнейшей работы оперативники задержали предполагаемых заказчиков. Ими оказались два брата 1984 года рождения и 1986 года рождения, один из которых является сотрудником линейного подразделения УТ МВД России по СФО, старшим сержантом полиции. В момент происшествия он находился в отпуске, – рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о попытке умышленного уничтожения чужого имущества. Максимальное наказание за это преступление – до 5 лет лишения свободы. Полицейского с братом арестовали, а исполнителя отпустили под подписку о невыезде.

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