Доброволец из Новосибирской области Леонид Гомаско погиб в зоне СВО

Леонид отправился в зону СВО добровольцем. Фото: предоставлено сестрой Леонида Мариной

В городе Татарск Новосибирской области во вторник, 27 декабря, пройдет прощание с 31-летним Леонидом Гомаско. Сибиряк погиб в зоне СВО, куда отправился добровольцем.

— Прощальная церемония будет проходить с 10:30 часов в РДК «Родина» (Татарск, ул. Ленина, 94), — сообщили в Администрации Татарского района.

Двоюродная сестра Леонида Марина рассказала КП-Новосибирск, что ее брат родился и вырос в Татарске, но после 8-го класса переехал в Подмосковье, где закончил учебу. Он отслужил в армии связистом, а потом снова вернулся в Татарск. Здесь он работал вместе с сестрой-ведущей диджеем.

— Мы с Леней были очень близки, хоть и двоюродные брат с сестрой. Часто разговаривали, давали друг другу советы, делились многим, поддерживали друг друга. Он мне и в работе помогал, диджеем был, и просто в быту. Он все делать умел, по дому мне помогал часто, вот, ремонт недавно делали, — рассказала Марина. — На спецоперацию его сначала призвали по мобилизации, но потом вернули назад. И тогда он отправился туда добровольцем. Сказал, что пойдет нас защищать…

Леонида не стало 17 декабря, он скончался от тяжелого ранения, полученного в бою. Сначала родным об этом сообщили сослуживцы сибиряка, а потом официально позвонили из администрации Татарска. У Леонида остался 7-летний сын.

— Леню много кто знал, многие сейчас мне пишут с соболезнованиями. Все вспоминают его как доброго и отзывчивого человека, который никогда не влезал в какие-то склоки, разборки, но при этом всегда мог за себя постоять. Для нас он всегда останется героем! — говорит Марина.

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