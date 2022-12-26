В Новосибирской области мужчина угнал машину бывшей девушки

В Новосибирской области 28-летний парень угнал машину своей бывшей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирской области 28-летний парень угнал машину своей бывшей. Но оставлять авто себе он не планировал, и, покатавшись по городу, вернул на место.

— 34-летняя владелица авто сообщила полиции, что ночью 25 декабря, когда она находилась в отъезде, ее машину угнали с придомовой территории, а спустя время — вернули обратно, — сообщили в областном МВД. — Полицейские выяснили, что угонщиком оказался бывший сожитель женщины. В паре возникла ссора, после которой парень залез к женщине в дом, взял ключи от машины, и уехал по своим делам.

В содеянном мужчина признался, сейчас он находится под подпиской о невыезде. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Угон автомобиля без цели хищения».

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