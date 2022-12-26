В Новосибирске на заведующего лабораторией института теплофизики завели второе уголовное дело

Олега Кабова подозревают в отмывании 3 миллионов рублей. Фото: соцсети

Заведующей лабораторией Института теплофизики СО РАН Олег Кабов стал обвиняемым по еще одному уголовному дело. Теперь ученого обвиняют в отмывании более 3 миллионов рублей через сделки с ценными бумагами.

— В отношении Кабова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ за отмывание денег, — сообщили ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первое уголовное дело в отношении Кабова возбудили осенью этого года после обысков в Институте, где работал ученый. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере за похищение более 26 миллионов рублей, предусмотренных на исследования в рамках гранта. По данным следствия, часть похищенных денег – 3 миллиона рублей, Кабов положил на брокерский счет и получал процент от сделок с ценными бумагами.

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