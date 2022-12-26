Город стал в пробках из-за пожара на улице Станционной в Новосибирске 26 декабря 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Город встал в пробках из-за пожара на улице 2-й Станционной в Новосибирске 26 декабря 2022 года. Пожарным пришлось перекрыть дорогу для более эффективной работы. По данным «2ГИС», ситуация на дорогах оценивается в шесть баллов.

В пробки традиционно стала улица Станционная, а также перекрытая 2-ая Станционная. По словам очевидцев, перекрытие для многих стало неожиданностью, и в колонне ожидающих автомобилистов есть те, кто опаздывает на самолет.

Также из-за ДТП затор образовался на проезде Энергетиков и на Ватутина. По аналогичной причине образовались пробки на Большевистской и на Гусинобродском шоссе.

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