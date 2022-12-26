На строительство четвертого моста через Обь выделили еще 7,3 миллиарда. Фото: ГК "ВИС"

На строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске выделили еще 7,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель федерального правительства Михаил Мишустин.

— Рассчитываем, что принятое решение позволит завершить работы без сбоев, в намеченные сроки. А появление нового моста поможет разгрузить движение в городе, сделает его для людей более комфортным и безопасным, — отметил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 26 декабря.

Напомним, что завершить строительство четвертого моста планируют в декабря 2023 года. По данным на июль текущего года, мост был готов на 55%. До конца 2022 года застройщик планировал, что готовность составит уже 78%.

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