Следователи организовали проверку после пожара в детском саду в Толмачево 26 декабря 2022 года

Возгорание произошло из-за проводки. Фото: ГУ МЧС по НСО
Следователи организовали проверку после пожара в детском саду в селе Толмачево, который произошел утром 26 декабря. Из детсада эвакуировали 101 ребенка. Детей вывели из здания воспитатели после срабатывания пожарной сигнализации.
— Организована уголовно-процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ее результатам будет принято соответствующее решение, — рассказали в региональном Следственном комитете.
По сообщение МЧС, предварительная причина пожара - неисправность электропроводки в комнате сухого пара в помещении бассейна. Гореть начала обшивка в комнате, было сильное задымление.
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