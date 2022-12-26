Следователи организовали проверку после пожара в детском саду в Толмачево 26 декабря 2022 года

Возгорание произошло из-за проводки. Фото: ГУ МЧС по НСО

Следователи организовали проверку после пожара в детском саду в селе Толмачево, который произошел утром 26 декабря. Из детсада эвакуировали 101 ребенка. Детей вывели из здания воспитатели после срабатывания пожарной сигнализации.

— Организована уголовно-процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ее результатам будет принято соответствующее решение, — рассказали в региональном Следственном комитете.

По сообщение МЧС, предварительная причина пожара - неисправность электропроводки в комнате сухого пара в помещении бассейна. Гореть начала обшивка в комнате, было сильное задымление.

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