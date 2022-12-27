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НовостиОбщество27 декабря 2022 3:09

Под Новосибирском 79-летняя пенсионерка 6 дней не может выехать из поселка из-за отсутствия автобуса

Женщине нужно добраться до Коченево
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Пенсионерка почти неделю не может выехать из поселка.

Пенсионерка почти неделю не может выехать из поселка.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Жительница поселка Первомайский 79-летняя Людмила Дмитриевна пожаловалась на отсутствие рейсового автобуса до Коченево. По ее словам, уже 6 дней она не может выехать в райцентр.

- С 20 декабря автобуса нет. Как мне объяснили, сначала водитель много дней работал, а теперь у него выходные. А добираться нам до Коченево как? Он же захватывает не только наш поселок, ну и другие. Например, поселок Молот, село Новокремлевское, - рассказала КП-Новосибирск Людмила Дмитриевна, жительница поселка Первомайский.

По словам пенсионерки, она вместе с другими сельчанами писала обращение в местный сельсовет. Ведь такая история происходит не первый год.

- Вроде бы, они передали его в администрацию, но никакого результата нет, - говорит женщина.

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