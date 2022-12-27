Под Новосибирском 79-летняя пенсионерка 6 дней не может выехать из поселка из-за отсутствия автобуса

Пенсионерка почти неделю не может выехать из поселка. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Жительница поселка Первомайский 79-летняя Людмила Дмитриевна пожаловалась на отсутствие рейсового автобуса до Коченево. По ее словам, уже 6 дней она не может выехать в райцентр.

- С 20 декабря автобуса нет. Как мне объяснили, сначала водитель много дней работал, а теперь у него выходные. А добираться нам до Коченево как? Он же захватывает не только наш поселок, ну и другие. Например, поселок Молот, село Новокремлевское, - рассказала КП-Новосибирск Людмила Дмитриевна, жительница поселка Первомайский.

По словам пенсионерки, она вместе с другими сельчанами писала обращение в местный сельсовет. Ведь такая история происходит не первый год.

- Вроде бы, они передали его в администрацию, но никакого результата нет, - говорит женщина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber