Новосибирцы спасли собаку, которую хозяин бросил умирать в лесу за кладбищем

Собака сидит на месте и не подпускает чужих. Фото: Предоставлено местными жителями

В Новосибирске неизвестный бросил пса умирать в лесу за кладбищем, привязав в мороз -15 градусов. Инцидент произошел вечером 23 декабря возле спорткомплекса за Гусинобродским кладбищем.

- Собака небольшая, уже немолодая, была привязана к дереву. Жители ЖК «Свобода» отвязали пса, но собака озлоблена, и никого не подпускает, ни к кому не идет. Ей уже принесли коробку и миску, – рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Местные жители попросили волонтеров группы Animal_nsk о помощи. Нужно поймать ее и пристроить животное. Также они вызвали специалистов НЦПДЖ для помощи в отлове.

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