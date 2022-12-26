Машину с 20 кг наркотиков, полученных с Украины, задержали в Новосибирске. Фото: УФСБ НСО.

В Новосибирске задержали наркодилеров, организовавших канал распространения синтетических наркотиков в особо крупном размере. Двое злоумышленников, 1981 и 1982 года рождения, наладили его через Интернет. Из машины, арендованной злоумышленниками, сотрудники УФСБ изъяли 18,7 кг мефедрона. Он был расфасован по пакетам для сбыта. На черном рынке такая партия стоила бы 47 млн рублей.

– По месту проживания фигурантов сотрудники УФСБ изъяли мобильники, через которые они общались с поставщиками запрещенных веществ. Также у них забрали весы и упаковочный материал, – уточнили в УФСБ по Новосибирской области, – Оптовые дилеры интернет-магазина получали наркотики с территории Украины. Запрещенные вещества предназначались для распространения в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Из машины, арендованной злоумышленниками, сотрудники УФСБ изъяли 18,7 кг мефедрона. Фото: УФСБ по НСО.

На новосибирцев возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц в особо крупном размере. Злоумышленников задержали. Их отправили в СИЗО.

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