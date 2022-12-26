Врач Овсянникова посоветовала новосибирцам не ставить прививку в разгар сезона простуд

Врач предупредила новосибирцев об опасности вакцинации в эпидсезон. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирцам не советуют ставить прививки в сезон активного роста заболеваемости. Об этом рассказала доктор медицинских наук, главный врач сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова.

– Своевременная вакцинация остается основным средством профилактики свиного и других вирусов гриппа. Однако прививаться нужно было в конце ноября – начале декабря, потому что на выработку антител организму нужно около 2 недель. В разгар сезона простуд вакцинацию делать нельзя, – заметила медик.

Среди мер профилактики врач выделяет проветривание помещений и обработку дезинфицирующими средствами мебели, техники, в том числе смартфонов.

– Также в качестве профилактики можно использовать полоскание носа и горла соляным раствором, поскольку это снижает вирусную нагрузку. Общая рекомендация – это ношение масок в людных местах и реже бывать в людных местах. Но главное – как можно раньше обратиться к медикам, – подчеркнула Татьяна Овсянникова.

Доктор предупреждает, что грипп быстрее атакует ослабленный организм с дефицитом витамина D и цинка, но перед их применением стоит проконсультироваться с врачом.

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