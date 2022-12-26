Самолет из Южно-Сахалинска вылетел в Новосибирск с трехчасовой задержкой

Самолет из Южно-Сахалинска прибыл в Новосибирск с 3-часовой задержкой.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В понедельник, 26 декабря, пассажиры больше трех часов ждали посадки на самолет в Новосибирск в аэропорту Южно-Сахалинска.
По данным электронного табло аэропорта, самолет S7 5258 должен был отправиться в Новосибирск в 5:45, но вылетел в 9:01. Также рейс из Новосибирска S7 5257 задержали на полтора часа.
Кроме того, на 9 часов задержали самолет в город Оха на севере острова Сахалин, некоторые рейсы отменили из-за неблагоприятных условий, сообщает КП-Сахалин.
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