Массовая авария с двумя фурами заблокировала движение по улице Большевистской в Новосибирске. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске в понедельник, 26 декабря, произошла массовая авария с двумя фурами. ДТП заблокировало движение по Большевистской улице – люди застряли в гигантской пробке.

– Авария произошла на участке, где Бердское шоссе переходит в Большевистскую улицу. Водители вынуждены объезжать ДТП через заправку. Люди уже полтора часа стоят в пробке, – рассказал корреспондент КП-Новосибирск, ставший очевидцем аварии.

На кадрах с места случившегося видно, что фуры перегородили проезжую часть, развернувшись поперек дороги.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

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