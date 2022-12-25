В Толмачёво экстренно сел самолет Новосибирск — Ноябрьск из-за не выпуска закрылок

По словам очевидцев, ЧП произошло во время захода на посадку в Ноябрьске. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Толмачёво экстренно сел самолет, летевший из Новосибирска в Ноябрьск. Ему пришлось вернуться, когда он заходил на посадку в одноименного аэропорту ЯНАО.

— При заходе на посадку в Ноябрьске закрылки не вышли. Приняли решение уходить на Новосибирск, потому что в Ноябрьске длины ВПП не хватало, — рассказал один из пассажиров рейса в телеграм-канале «AVIAINCIDENT».

По словам мужчины, после посадки в аэропорту Новосибирска, самолет им заменили, и пассажиры смогли спокойно долететь до пункта назначения.

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