Три рейса из Москвы в Новосибирск задержали из-за гололеда

На задержанные рейсы в Домодедово завершили посадку. Фото: Иван ВИСЛОВ

Три авиарейса из Москвы в Новосибирск задержали из-за непогоды в столице. Некоторые рейсы и вовсе отменили. По данным синоптиков, в Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного гололеда. Снять его должны только к вечеру в понедельник, 26 декабря.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, из-за непогоды задержали рейсы 157 «Белавиа», 8961 «Эл Ал Израиль Эйрлайнз» и 2507 S7, которые должны были вылететь из Домодедово.

По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, посадка на задержанные на несколько часов рейсы уже закончена.

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