«Пост гуляет по пабликам каждую неделю»: новосибирцы разоблачили мошенницу, у которой якобы украли сумку с деньгами

Новосибирцы разоблачили мошенницу, у которой якобы украли сумку с деньгами. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В одном из новосибирских пабликов появился пост «мамы двух деток, оставшейся без месячной зарплаты». Женщина утверждает, что ее обокрал подросток, выхватил из рук сумку, в которой были все деньги, и был таков. Денег она не просила, но на жалобный пост всегда найдутся неравнодушные люди, готовые помочь рублем. Однако же эта история не более, чем обман.

— Здравствуйте. 22.12 около 20.30 подросток выхватил сумку, в ней была вся зарплата. Я мам двоих деток, воспитываю одна!!! Если ты прочитаешь это, то подкинь хотя бы документы по адресу, указанному в паспорте!!! Может кто находил сумку или документы. Напишите пожалуйста, — вот такой пост разместила мошенница в группе ВКонтакте «ЧС54 | Новосибирск».

По словам подписчиков паблика, идентичный пост появился в группе около двух недель назад. Более того, похожая запись гуляет по многим пабликам Новосибирска.

— Пару раз в неделю выкладывают в разных пабликах. Слово в слово, только аватарку меняют.

— По всем городам один и тот же пост уже года 3. Сейчас еще парень должен написать: «Пишите номер карты, какая вы бедная, я помогу». И тут все подключаются и скидывают деньги.

— Где-то рядом должен быть пост от отца 3-х детей, у которого портмоне с деньгами из машины украли... Старая история и до сих пор ведутся, — написали люди под постом.

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