«Мирослав-Дарин и Аурика-Иоанна»: новосибирцы начали называть детей двойными именами

В 2022 году стали популярны двойные имена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области родители начали назвать своих деток необычными двойными именами. Среди новорожденных в 2022 году были малыши с такими редкими именами, как Мирослав-Дарин или Аурика-Иоанна.

— В 2022 года в отделах ЗАГС Новосибирской области были зарегистрированы следующие редкие имена мальчиков: Вильгельм, Горыня, Добромир, Елизар, Лавр, Мелентий, Ратибор, Николя. Среде них были двойные имена: Люк-Даниэль, Мирослав-Дарин, Арсен-Ясин, — рассказали КП-Новосибирск в Управлении по делам ЗАГС.

Родители девочек тоже не уступали в оригинальности. В этом году сотрудники ЗАГС регистрировали малышек с такими необычными именами: Аделаида, Демьяна, Луна, Петра, Деметрия, Евдокия, Версавия. Среди них были и двойные имена: Асена-Памира, Анна-Мария, Аурика-Иоанна, Ева-Лукерья, Элла-Эстель, Ясения-Ксения, Александра-Табуа, Елизавета-Джио и София-Муза.

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