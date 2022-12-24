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НовостиОбщество24 декабря 2022 18:31

Доверчивая жительница Алтайского края перевела аферистам 700 тысяч рублей

Она поверила, что ей звонят из полиции
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Доверчивая жительница Алтайского края перевела аферистам 700 тысяч рублей.

Доверчивая жительница Алтайского края перевела аферистам 700 тысяч рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Алтайском крае жертвой мошенников стала 28-летняя девушка. Жительница Заринска «подарила» аферистам 700 тысяч рублей. Деньги она, кстати, сняла с кредиток, пишет «ТОЛК» со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Потерпевшей позвонила незнакомка. Она представилась сотрудницей правоохранительных органов. Собеседница пояснила, что злоумышленники пытаются оформить на девушку кредит, поэтому нужно срочно связаться с сотрудником банка. А потом с девушкой на связь вышел лжесотрудник организации. Сибирячка беспрекословно выполнила его просьбы, – сообщают журналисты.

Итогом истории стало то, что со своих кредиток девушка сняла 700 тысяч рублей и перевела их мошенникам. Только после этого она осознала, в какую неприятность попала.

Потерпевшая обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело.

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