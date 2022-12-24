Доверчивая жительница Алтайского края перевела аферистам 700 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Алтайском крае жертвой мошенников стала 28-летняя девушка. Жительница Заринска «подарила» аферистам 700 тысяч рублей. Деньги она, кстати, сняла с кредиток, пишет «ТОЛК» со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Потерпевшей позвонила незнакомка. Она представилась сотрудницей правоохранительных органов. Собеседница пояснила, что злоумышленники пытаются оформить на девушку кредит, поэтому нужно срочно связаться с сотрудником банка. А потом с девушкой на связь вышел лжесотрудник организации. Сибирячка беспрекословно выполнила его просьбы, – сообщают журналисты.

Итогом истории стало то, что со своих кредиток девушка сняла 700 тысяч рублей и перевела их мошенникам. Только после этого она осознала, в какую неприятность попала.

Потерпевшая обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело.

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