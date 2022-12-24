Психолог рассказала, какие подарки на Новый год оскорбят мужа и жену. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова дала рекомендации, какие подарки не стоит дарить мужу и жене. Нужно учитывать интересы и предпочтения друг друга. К примеру, многих женщин обидят подаренная кастрюля или швабра. А мужчин оскорбит набор отверток.

– Часто женщины не любят, когда им дарят кухонную утварь, кастрюли или средства для уборки, например, швабру, пылесос. Мужчине кажется, что он сделал нормальный подарок, а женщину это оскорбляет, мол, это намек, что она должна больше заниматься хозяйством. Мужчины не любят, когда им дарят отвертки в намек, что они должны что-то отремонтировать, хотя некоторым это может понравиться, — сказала Наумова NEWS.ru.

При выборе подарка надо помнить о том, что нравится второй половинке. Что может порадовать и удивить близкого человека. По совету психолога, понравятся в подарок духи, аромат которых уже проверен. Также подойдет для презента одежда, о которой муж или жена давно мечтает.

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