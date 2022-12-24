13-летняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок в Новосибирске на Красном проспекте.Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В субботу, 24 декабря, на Красном проспекте в Новосибирске произошло жёсткое ДТП. Там «Ниссан» врезался в «Лексус». В аварии пострадала девочка-подросток.

– Мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем Nissan Wingroad, напротив дома 5 на Красном проспекте столкнулся с автомобилем Lexus RX 350, под управлением водителя-мужчины 1984 года рождения. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка «Лексуса» , девочка 2009 года рождения, – говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирску.

Несовершеннолетняя получила различные травмы. Девочку экстренно госпитализировали. Обстоятельства аварии установят в ГИБДД.

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