«Установили мировой рекорд!»: в Новосибирске в «Сибирском Молле» приготовили 4 тонны салата оливье

В Новосибирске установили мировой рекорд, приготовив 4 тонны оливье в «Сибирском Молле». Фото: Алена КУЛЕШОВА

24 декабря в ТЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске приготовили гигантскую порцию оливье. В городе установили мировой рекорд. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

– В рамках празднования Новогодней столицы России в городе установлен мировой рекорд! Создан самый большой салат оливье! 4 тонны! – написала в Телеграм-канале Анна Терешкова.

Как рассказал с места акции корреспондент КП-Новосибирск, гигантский оливье готовили 85 шеф-поваров. После того, как салат сделали, новосибирцы выстроились в километровую очередь, чтобы отведать праздничное блюдо.

Оливье готовили 85 шеф-поваров. Фото: Алена КУЛЕШОВА

– Кто-то просил два ведерка, чтобы забрать домой. Большую часть оливье, которая не пошла сегодня на раздачу, отправят на благотворительность, – уточнил корреспондент КП-Новосибирск.

Раздавали его в контейнерах с крышечкой и майонезом в придачу. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Раздавали оливье в контейнерах с крышечкой и пачкой майонеза в придачу.

Новосибирцы выстроились в очередь, чтобы отведать новогоднее блюдо. Фото: Алена КУЛЕШОВА

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