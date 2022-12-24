«Перестал выходить на связь»: в Новосибирске пропал таксист в розовом свитере, недавно купивший автомобиль

В Новосибирске пропал таксист в розовом свитере, недавно купивший автомобиль. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске разыскивают Хамракулова Фаруха Козимовича. О местонахождении 35-летнего мужчины неизвестно с 22 декабря. Подробности КП-Новосибирск рассказали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– Родные волнуются. Мужчина не так давно приобрел автомобиль, подрабатывала такси, частным извозом. Перестал выходить на связь. Автомобиль видели только однажды, не очень далеко от места проживания. Более нигде на камерах не появлялся. Информации о дальнейшем передвижении автомобиля нет, – рассказала руководитель ПСО Алеся Яблонских.

Ранее мужчина не пропадал. Характеризуется очень положительно:

– Поэтому все очень волнуются, – добавила Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 160 см, плотное телосложение, волосы черные с залысинами, глаза карие.

Был одет в красную с черными ромбами куртку, розовый свитер, черные туфли. С собой у мужчины была черная барсетка.

Передвигается Фарух Козимович на машине Mazda 6 серого цвета.

Если вы знаете, где сейчас пропавший, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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