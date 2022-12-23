Губернатор Андрей Травников рассказал, когда в Новосибирске откроют четвертый мост

Мост планируют достроить в срок. Фото: ГК "ВИС"

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, когда в Новосибирске откроют четвертый мост через Обь. По словам главы региона, сроки открытия никто не корректировал.

— Планы никто не корректировал. По соглашению, ввод объекта насечен на декабрь 2023 года. Поэтому сроки эти должны быть выдержаны, — подчеркнул глава региона, — цитирует Андрея Травникова издание «Горсайт».

Глава региона также пояснил, что работа над этим крупным и знаковым объектом продолжается с 2019 года.

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