Под Новосибирском до суда дошло дело владельца суше-бара за массовое отравление суши

Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил посетители суши-бара массовой отравились суши в период с 18 до 22 ноября 2021 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под Новосибирском до суда дошло дело владельца суши-бара за массовое отравление суши. Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил посетители заведения в период с 18 по 22 ноября 2021 года заболели сальмонеллой и гастроэнтеритом.

— В результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил в принадлежащем обвиняемому суши-баре от контакта с сотрудниками предприятия пищевое сырьё и кухонный инвентарь заведения были заражены такими инфекциями как сальмонеллёз и норовирусной инфекцией, — рассказали в Татарском районном суде.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил по статье 236 УК РФ владельцу суши-бара грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или же лишение свободы до 2 лет.

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